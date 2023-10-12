Экстренное предупреждение объявлено в Забайкалье

Резкое ухудшение погоды ожидается в Забайкалье 14 октября. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.«14 октября местами по Забайкальскому краю ожидается комплекс метеорологических явлений: осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, на перевалах гололедица, налипание мокрого снега на проводах, установление временного снежного покрова, понижение температуры на 8 градусов и более, усиление ветра до 19-24 м/с», - говорится в сообщении.