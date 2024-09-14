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Татар-информ

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Рябков: Россия отреагирует на решение США и Британии по ракетам для Украины

Россия отреагирует на снятие Соединенными Штатами ограничений на применение Украиной западных вооружений большой дальности для ударов по территории РФ (которую страны Запада признают в качестве таковой — прим.

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Комментарии
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Eduard
Бла,бла,бла! Только болтаете.Сталин врезал бы по Лондону и Вашингтону ни одной Санкции не было бы!
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16 час.
Eduard
Прошу заметить,дальное оружие не для войны Запад шлет,а по мирным городам! Огромная разница!Я на месте Путина давно Европу стер бы с лица землей и Америку,эти псевдо страны!
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16 час.

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