Рябков: Россия отреагирует на решение США и Британии по ракетам для Украины

Россия отреагирует на снятие Соединенными Штатами ограничений на применение Украиной западных вооружений большой дальности для ударов по территории РФ (которую страны Запада признают в качестве таковой — прим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии