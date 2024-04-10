ФАС возбудила дело в отношении издательства «Просвещение»

ФАС России возбудила дело в отношении издательства «Просвещение». «Служба усматривает в деятельности компании признаки установления монопольно высоких цен на школьные учебники», — говорится на сайте ведомства.
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