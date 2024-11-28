Франчайзи KFC сменил основного владельца

Компания «Эй Кей Раша» — один из крупнейших франчайзи ушедшей из России сети ресторанов быстрого питания KFC — теперь находится под руководством нового владельца, сообщает РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).