Франчайзи KFC сменил основного владельца

Компания «Эй Кей Раша» — один из крупнейших франчайзи ушедшей из России сети ресторанов быстрого питания KFC — теперь находится под руководством нового владельца, сообщает РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
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