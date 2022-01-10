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«Больных детей стало больше». Эксперт высказался о вреде дистанционного обучения

«Больных детей стало больше». Эксперт высказался о вреде дистанционного обучения

Руководитель отделения патологии позвоночника Центрального института травматологии и ортопедии имени Приорова, доктор медицинских наук, профессор Сергей Колесов заявил в беседе с РИА «Новости», что в период пандемии из-за дистанционного обучения количество детей с мышечными болями увеличилось, так как при обучении из дома ребенок меньше двигается, у него появляется мышечный дисбаланс, чтобы избежать этого, очень важно делать зарядку, включающую базовый комплекс упражнений, сообщает PRIMPRESS.

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