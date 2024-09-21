Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Таллина

Минобороны РФ в преддверии 80-летия освобождения Таллина от фашистских захватчиков рассекретило часть архивных документов того периода в рамках исторического раздела «Освобожденный Таллин утопал в цветах» в субботу, 21 сентября.
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