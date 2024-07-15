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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Мостовой о будущем: «В прошлом сезоне был вариант с Францией. Надеюсь, будет покруче» 

Андрей Мостовой о будущем: «В прошлом сезоне был вариант с Францией. Надеюсь, будет покруче» 

– В России тренд на открытость. Дмитрий Баринов рассказал про предложения от «Алавеса» и «Метца». Что у тебя в этом направлении? – Прошлый сезон сложился неудачно.

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