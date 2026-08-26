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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейс рад, что Анчелотти интересуется РПЛ: «Это дает еще большую мотивацию попасть в сборную. Но для этого нужно сражаться с ЦСКА за самые высокие награды»

Защитник ЦСКА Матеус Рейс надеется получить вызов в сборную Бразилии . — Как вам выступление сборной Бразилии [на ЧМ-2026]? — Раньше в составе были мировые звезды, а наше поколение перешло на другую стадию.

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