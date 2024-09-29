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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер: «Сделаем все, чтобы улучшить работу болида за счет небольших обновлений – они будут готовы к этапу в Остине»

Вассер оценил перспективы «Феррари» в оставшихся гонках. Руководитель Скудерии отметил, что на Гран-при США все команды, почти наверняка, привезут последние в этом сезоне обновления для своих болидов.

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