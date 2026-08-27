Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Москва уделяет особое внимание вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма среди подростков

Этой теме была посвящена и недавняя общегородская конференция «Территория мира: современные подходы к противодействию идеологии терроризма и экстремизма в образовании», которая прошла в Московском центре качества образования.

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