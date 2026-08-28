📷⚡️Первый турецкий авианосец MUGEM приобретает конкретные очертания с утверждением графика спуска на воду 27 сентября 2027 года.
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📷⚡️Первый турецкий авианосец MUGEM приобретает конкретные очертания с утверждением графика спуска на воду 27 сентября 2027 года.