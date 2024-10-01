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Царьград

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Зачем в России камеры на дорогах? Открылась правда, и начались люстрации: "За шкирку - и на нары"

Зачем в России камеры на дорогах? Открылась правда, и начались люстрации: "За шкирку - и на нары"

Константин Крохмаль объяснил, зачем в России на самом деле нужны камеры на дорогах. Открылась правда, и уже начались люстрации.

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LD
Leon Dan
Америку открыли
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