Врач рассказала, как правильно есть острую еду

По словам Ирины Коваленко, такая пища в умеренных количествах благоприятно влияет на кишечник и может положительно сказаться на продолжительности жизни Врач-гастроэнтеролог Ирина Коваленко рассказала, как правильно есть острую еду, а также о плюсах и минусах такой пищи.