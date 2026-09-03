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Царьград

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Учения по ГО в Финляндии привлекли студентов из России и Вьетнама

Учения по ГО в Финляндии привлекли студентов из России и Вьетнама

2 сентября в Куопио прошли крупнейшие в Европе учения по гражданской обороне. В пещерном бункере участники, включая студентов из России и Вьетнама, отрабатывали сценарии кибератак и угроз от России.

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