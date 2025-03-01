Рамный внедорожник Tank 300: теперь с новым салоном и дизелем

В Поднебесной дебютировал рестайлинговый вариант вездехода. Снаружи Tank 300 не изменился, зато интерьер другой: переделана передняя панель, поменялся руль, а медиасистема и центральный тоннель полностью новые.
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