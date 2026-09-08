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Спорт Уик-Энд

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Орлов пророчит «Зениту» тревожный год. Бубнов: Раньше комментатор лоббировал Семака, а тут… Всё, о чемпионстве забудьте!

Орлов пророчит «Зениту» тревожный год. Бубнов: Раньше комментатор лоббировал Семака, а тут… Всё, о чемпионстве забудьте!

«В прошлом чемпионате «Зенит» проиграл всего два раза за весь сезон. А тут уже три раза проиграли. Поэтому будет очень тревожный год, - заявил известный комментатор Геннадий Орлов.

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