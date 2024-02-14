Палата представителей, возглавляемая республиканцами, объявила импичмент Алехандро Майоркасу со второй попытки

Палата представителей, возглавляемая республиканцами, объявила импичмент министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу во вторник в ходе преимущественно партийного голосования, добившись успеха со второй попытки после позорного поражения на прошлой неделе .
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