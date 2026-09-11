Царьград
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Царьград

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Выходные 12–13 сентября: до +26°C и ни капли дождя

Выходные 12–13 сентября: до +26°C и ни капли дождя

Предстоящий уик-энд порадует солнечной и сухой погодой, а суббота и воскресенье могут стать одними из последних по-настоящему тёплых дней нынешней осени.

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