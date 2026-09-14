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Полянский: Россия приведёт в ОБСЕ факты, скрываемые Западом

Полянский: Россия приведёт в ОБСЕ факты, скрываемые Западом

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона представит в организации факты, которые Запад скрывает от общественности, в том числе о киевском режиме.

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