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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Главный арбитр КХЛ о подготовке судей к сезону: «Оценка работе на сборах очень хорошая. Ожидаются новые звезды в судейском корпусе»

«Мы видим – то, что хотели «вложить» в ребят путем различных лекций и встреч, они правильно воспринимают, и новые знания способствуют их развитию.

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