Всемирный топливный кризис уже наступил — Bloomberg

Всемирный топливный кризис уже наступил, сообщает Bloomberg. Руководители нефтяных компаний предупреждают, что затянувшаяся блокировка Ормузского пролива привела к серьёзному дефициту на рынке энергоносителей.
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