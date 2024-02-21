Эксперт Гурьянов: начало боевых действий отодвинуло отзыв лицензии QIWI Банка

21 февраля ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка. В регуляторе посчитали, что банк систематически нарушал требования законодательства, нормативные акты Банка России и использовал данные физлиц для открытия счетов без их ведома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии