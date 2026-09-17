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ТОЛК

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Поляна сочных красок: как встречает осень один из самых ярких поселков Барнаула. Фото

Поляна сочных красок: как встречает осень один из самых ярких поселков Барнаула. Фото

Осенний марафон фотопрогулок по Барнаулу завел фотокорреспондента "Толка" на уютные улочки Солнечной Поляны.

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