Друг жертвы внучки экс-мэра Самары опроверг слухи о похоронах

Вокруг трагической судьбы Виктора Тархова, бывшего мэра Самары, разразился настоящий скандал — его друг и близкий соратник Александр Кузнецов опроверг сообщения о готовящихся похоронах экс-мэра и его жены.
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