В Крымской обсерватории прозвучит классическая и этно-музыка

В посёлке Научный Бахчисарайского района, в зале Крымской астрофизической обсерватории, 16 и 24 марта состоится выступление этно-коллектива из Новороссийска и крымского камерного симфонического оркестра «Новая гармония».
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