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Швейцария готова предоставить площадку для встречи Путина и Трампа

Швейцария готова предоставить площадку для встречи Путина и Трампа

Власти Швейцарии хотели бы предоставить площадку для возможной встречи президентов России и США в будущем, если Владимир Путин и Дональд Трамп изъявят такое желание, пишет газета Le Temps, которая ссылается на руководителя службы информации швейцарского МИД Николя Бидо.

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