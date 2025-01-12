Швейцария готова предоставить площадку для встречи Путина и Трампа

Власти Швейцарии хотели бы предоставить площадку для возможной встречи президентов России и США в будущем, если Владимир Путин и Дональд Трамп изъявят такое желание, пишет газета Le Temps, которая ссылается на руководителя службы информации швейцарского МИД Николя Бидо.
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