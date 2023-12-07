Синоптик Шувалов: южную часть ЦФО в субботу накроет умеренным снегопадом

В субботу, 9 декабря, в южной половине Центрального Федерального округа пройдет снег. Осадки будут идти только один день и не будут сильными, рассказал RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
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