Фердинанд об отказе Бруну «Аль-Хилалю»: «Не знаю, смог бы я сказать «нет». Ему 30 лет, у «МЮ» проблемы, но он остается. Человечище»

«Буду честен с вами: не знаю, смог бы я сказать «нет». Ему 30 лет, у клуба [«МЮ»] проблемы. Но Бруну остается, он наш лучший бомбардир, лучший ассистент, создал больше всех моментов и еще много чего делает, он наш капитан.