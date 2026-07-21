Трамп поручил отменить соглашения о неразглашении по НЛО

Президент США Дональд Трамп поручил федеральным ведомствам аннулировать соглашения о неразглашении, заключённые с бывшими государственными служащими и подрядчиками, которые сотрудничали с американскими властями в расследованиях по теме неопознанных летающих объектов (НЛО) и неопознанных аномальных явлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии