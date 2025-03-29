Опасность в наших действиях: что категорически нельзя делать на ночь, рассказал финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Саков Ольга БезродняяВ мире оккультизма и различного рода мистики существует множество преданий и суеверий, которые ограничивают наши действия в темное время суток.