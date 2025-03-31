Жители Петровска-Забайкальского молят Путина о помощи

Жители города Петровска-Забайкальского направили обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в решении проблемы ремонта трехкилометрового участка дороги, который находится в аварийном состоянии уже 30 лет.
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