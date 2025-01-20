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Сразу четыре спектакля приморских театров вошли в топ-300 лучших спектаклей России

Сразу четыре спектакля приморских театров вошли в топ-300 лучших спектаклей России

Сразу четыре спектакля приморских театров по итогам отбора экспертным жюри Союза театральных деятелей России попали в список лучших на первом этапе всероссийского конкурса «Золотой фонд театральных постановок», сообщает PRIMPRESS.

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