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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грицюк об игре за «Звезды и ВХЛ»: «Понимаю, что должен выполнять функции лидера, но пока не особо получается. Лидер тот, кто забивает и выводит команду вперед»

– Что почувуствовали, когда вызвали в новую команду «Звезды и ВХЛ»?  – Да я сам туда попросился, скорее всего.

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