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Царьград

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Почти 4 тыс. функционеров спортивных федераций привлечены к ответственности

Почти 4 тыс. функционеров спортивных федераций привлечены к ответственности

Генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил Совету Федерации о привлечении к ответственности 3,8 тыс. функционеров спортивных федераций.

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