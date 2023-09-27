«Единый день безопасности дорожного движения» на территории Оренбургской области

В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения на территории МУ МВД Россиии «Орское» проведён «Единый день БДД» в школах, детских садах, лицеях, придомовых клубах, в учреждениях дополнительного образования.
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