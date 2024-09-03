Олимпийские чемпионы провели "Марафон зарядок" для школьников во Владивостоке

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 3 сентября во Владивостоке стартовал федеральный проект "Марафон зарядок", в рамках которого олимпийские чемпионы провели тренировки для школьников, сообщает "Лента.
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