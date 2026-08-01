В МОК ответили украинцам, что санкции Евросоюза против Дегтярева не влияют на рабочие отношения с ОКР

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что санкции Евросоюза против министра спорта России и председателя Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева не влияют на рабочие отношения с ОКР.
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