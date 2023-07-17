«Зубр» по-китайски: десантные корабли на воздушной подушке «Тип 728»

Последний из известных кораблей "Тип 728" - "3261", июль 2023 г. Фото Navalnews.com Китай развивает свой десантный флот и строит корабли новых типов.
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