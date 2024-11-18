Глава DOGE Рамасвами пообещал закрыть ведомства и сократить тысячи госслужащих

Американский предприниматель Вивек Рамасвами и бизнесмен Илон Маск намерены ликвидировать несколько федеральных ведомств в США в соответствии с распоряжением избранного президента страны Дональда Трампа о сокращении госрасходов.
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