Полицейские и волонтеры обнаружили пропавшую 16 октября 12-летнюю жительницу Кстова на крыше пятиэтажного дома; ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
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