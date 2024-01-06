В центре столицы состоится концерт народной музыки и зимних обычаев

Сегодня вечером, в канун Рождества по старому стилю, на площади Великого Национального Собрания будет организован концерт народной музыки и зимних обычаев под названием „Creștini, Crăciunul a Sosit!” („Христиане, настало Рождество!”).
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