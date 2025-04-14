Science: новая технология повысила устойчивости металла к усталости в 10000 раз

Международная команда ученых из США и Китая совершила прорыв в материаловедении, разработав инновационный метод обработки нержавеющей стали, который кардинально повышает ее устойчивость к усталости и циклическим нагрузкам.
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