Она дебютирует в новом Roadster Вице-президент Tesla по инженерным вопросам Ларс Морави заявил, что компания разработала для электрического спорткара Roadster самый передовой высоковольтный аккумуляторный блок за всю свою историю.
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