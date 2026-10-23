Это позволит снять ограничения на пользование имуществом и на дальнейшие сделки с жильём.После продажи ипотечного жилья необходимо аннулировать запись об ипотеке в Едином государственном реестре недвижимости.
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