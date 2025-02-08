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Бучельников отказался назвать Ротенберга главным стендапером КХЛ: «Для меня Роман Борисович — отличный наставник»

Бучельников отказался назвать Ротенберга главным стендапером КХЛ: «Для меня Роман Борисович — отличный наставник»

Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников не согласен с мнением о том, что главный тренер СКА Роман Ротенберг благодаря своим ярким выступлениям на пресс-конференциях является главным стендапером в Континентальной хоккейной лиге.

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