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Яндекс Практикум, Бесплатный доступ к библиотеке контента при покупке курсов по дизайну

Яндекс Практикум, Бесплатный доступ к библиотеке контента при покупке курсов по дизайну

Бесплатный доступ к библиотеке контента при покупке курсов по дизайну from Яндекс Практикум Terms: Распространяется на курсы: «Веб-дизайнер расширенный», «Моушн дизайнер расширенный», «Графический дизайнер расширенный», «Дизайнер интерфейсов расширенный» Validity period: от 03.

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