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Ракитич о Беллингеме в «Реале»: «Он перешел в команду, которая очень ему подходит, я знаю, насколько он силен. Советовал ему ехать в Ла Лигу два года назад после матча с «Боруссией»

Ракитич о Беллингеме в «Реале»: «Он перешел в команду, которая очень ему подходит, я знаю, насколько он силен. Советовал ему ехать в Ла Лигу два года назад после матча с «Боруссией»

Беллингем перешел в «Реал» этим летом за 103+31 млн евро. В 8 матчах Ла Лиги 20-летний полузащитник отметился 8 голами и 2 ассистами.

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