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  • В С
    Вассермана больше не слушаю, после его уверенного, что жиды, в ближайшие несколько дней ,всё закончат.На переговорах мы...
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Американцы настроены отползать от Украины

Американцы настроены отползать от Украины

США будут дистанцироваться от Украины, но сделают это не резко, как в Афганистане, а более плавно. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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