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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Чикаго» про 1+1 Бедарда в игре с «Коламбусом» при «минус 4»: «Он больше похож на себя в последних играх. Но мы должны быть лучше в плане защиты – и Коннор тоже»

19-летний канадец набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:6), завершив игру с полезностью «минус 4».

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