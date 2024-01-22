Ученые объяснили, почему мозг человека запрограммирован избегать физической активности

Всем известно, что после тренировки мы действительно себя чувствуем лучше. Но почему порой бывает так тяжело заставить себя заниматься спортом? Люди физически доминируют над другими видами животных разве что в одной области: в беге на длинные дистанции.
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